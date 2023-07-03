Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 13:16

В Перми начали ремонтировать дорогу Дружбы

Завершить работы намерены к концу июля
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мотовилихинском районе Перми начался ремонт дороги Дружбы. Речь идет об участке проезжей части от остановки «Лесная поляна» до границы с Орджоникидзевским районом.

Как сообщили в горадминистрации, работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Свершить их планируют до конца июля. Общая протяженность ремонтируемого участка составит около 25 тысяч квадратных метров.

Сейчас выполняется фрезерование верхнего слоя асфальтобетона. Также будет укреплена обочина.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65