В Перми начали ремонтировать дорогу Дружбы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мотовилихинском районе Перми начался ремонт дороги Дружбы. Речь идет об участке проезжей части от остановки «Лесная поляна» до границы с Орджоникидзевским районом.

Как сообщили в горадминистрации, работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Свершить их планируют до конца июля. Общая протяженность ремонтируемого участка составит около 25 тысяч квадратных метров.

Сейчас выполняется фрезерование верхнего слоя асфальтобетона. Также будет укреплена обочина.

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