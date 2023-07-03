В Пермском крае окончены поиски 28-летнего работника пилорамы

Аркадий. Фото предоставлено супругой пропавшего

Пропавшего в Пермском крае 28-летнего Аркадия нашли живым. Об этом корреспонденту "Комсомолки" рассказала его жена и подтвердили волонтеры поискового отряда "Регион59".

Напомним, 18 июня 28-летний Аркадий уехал в Карагай, где работает вахтами на пилораме, а в выходные приезжает домой в поселок Ферма, но в выходные домой мужчина так и не вернулся. В субботу, 24 июня, он созванивался с супругой, но из-за небольшой ссоры мужчина не сказал, когда вернется домой, а после его телефон перестал отвечать.

В ночь на 27 июня случайная прохожая в кустах на шоссе Космонавтов нашла документы Аркадия и его пустой кошелек. О находке женщина сообщила в полицию, а те связались с супругой. Это известие ее очень насторожило и она обзвонила всех его знакомых и обратилась за помощью к волонтерам, а также написала заявление в полицию.

К счастью, 1 июля, Аркадий вернулся домой. Как вещи мужчины оказались в кустах, он не помнит.

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