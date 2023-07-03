В природных парках Пермского края лже-инспекторы требуют деньги с туристов

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края / ВКонтакте

На особо охраняемых природных территориях Пермского края активизировались мошенники. Они представляются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды и требуют с туристов оплатить 100 рублей за посещение природных парков. Об этом сообщили в пермской дирекции ООПТ.

В ведомстве подчеркивают, что это мошенники. Настоящий инспектор имеет при себе соответствующее удостоверение. Кроме того, госинспектор не имеет права брать плату за посещение или выдавать разрешение. Он только проверяет наличие разрешения и подтверждающих документов.

Напомним, плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Пермском крае вводится с 7 июля текущего года. Стоимость составит 100 рублей с одного человека за три дня. Платным станет природный пар «Пермский», а также охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов) камень».

Разрешения на посещение природных парков оформляются самостоятельно при оплате через сайт Паркпермский.рф. Все случаи требования платы «на месте» являются мошенническими. Пермякам рекомендуют ни в коем случае не платить таким «лже-инспекторам», фиксировать подобные случаи и обращаться в полицию.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер