Пермяка наказали за пьяный дебош во время прогулки на теплоходе

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

В Перми на прогулочном теплоходе задержали 34-летнего мужчину. Подробнее о случившемся рассказали в транспортной полиции.

На протяжении плавания отдыхающий пил спиртное. Он вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам теплохода. Затем мужчина пнул и разбил лобовое стекло первой палубы.

О дебошире известно, что он работает таксистом, ранее был судим за угрозу убийством. Его доставили в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В результате за неповиновения требованию полицейских и мелкое хулиганство мужчину оштрафовали на 2,5 тысячи рублей. Также возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

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