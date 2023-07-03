В Перми пройдут товарищеские матчи сборной России по футболу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Товарищеские матчи мужской сборной страны по баскетболу пройдут в Перми с 4 по 10 августа. Об этом сообщает федерация баскетбола России.

До этого с 23 июля по 3 августа состоятся сборы в Москве, после которых спортсмены отправятся в краевую столицу. На сборы приглашены 24 игрока, в числе которых 22-летний Данила Походяев из пермского БК «Парма-Пари».

Даты товарищеских матчей, которые пройдут в рамках сборов, а также соперники пока не определены.

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