Аварийный дом на улице Куйбышева, 143 в Перми начали сносить

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Рабочие приступили к сносу дома по адресу Куйбышева, 143. Все подготовительные работы уже завершены: расселили жильцов, вынесли сети коммуникаций, огородили территорию дома забором. Демонтаж будет производиться с помощью специализированной техники, а строительные отходы отвезут на полигон. Сейчас часть здания уже снесена.
Напомним, что из-за угрозы обрушения здание признали аварийным еще в 2019 году. В конце 2022 года его начали укреплять. На тот момент износ дома составлял 88%, но люди продолжали там жить. Но укрепления не помогли, и во время осмотра в феврале 2023 года выяснилось, что трещины увеличиваются. После этого в марте власти ввели режим чрезвычайной ситуации, жильцы начали экстренно расселяться.
В мэрии Перми сообщили, что на данный момент компенсации получили собственники 169 жилых и 1 нежилого помещения.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер