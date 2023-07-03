В Пермском крае в День семьи, любви и верности поженятся более 400 пар

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Пермском крае ожидается свадебный бум. Большое количество пар выбрали для вступления в брак грядущий праздник – День семьи, любви и верности. Всего на 7 и 8 июля запланировано более 400 бракосочетаний. Об этом сообщает комитет ЗАГС Пермского края.

В июне самым популярным для проведения свадеб в Прикамье стала красивая дата 23.06.2023. В этот день брак зарегистрировали 384 пары молодоженов. Всего в прошлом месяце свадьбы сыграли 1809 пар.

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