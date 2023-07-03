В Пермском крае вор обокрал администрацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бардымском муниципальном округе местный житель обокрал администрацию одного из населенных пунктов. Он вынес из здания компьютерную технику на сумму свыше 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В полиции рассказали, что преступление было совершено в ноябре прошлого года. 43-летний мужчина в рамках общественных работ делал в здании администрации ремонт, поэтому знал расположение кабинетов. В обед он зашел в помещение через запасный выход и похитил системный блок и монитор. После этого вор еще два раза возвращался в мэрию. На этот раз его добычей стали принтер, ноутбук, блок питания и мышь.

В кратчайшие сроки злоумышленника задержали. Он сразу признался в содеянном. В результате, суд признал его виновным в краже и приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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