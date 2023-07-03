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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:08

У пермского борца с наркотиками нашли в тайнике 200 грамм метадона

Он планировал продать запрещенное вещество и заработать деньги
Елизавета Тазикова

Фото: Екатерина РОМАНОВА

По информации Telegram-каналаShot, 1 июля на трассе Пермь – Екатеринбург полицейские остановили 43-летнего водителя. Во время обыска сотрудники нашли в его телефоне координаты тайника с наркотиками. Они отправились на место и нашли 200 грамм метадона.

Выяснилось, что в свое время задержанный пермяк создал свою организацию и помогал наркозависимым целых 13 лет. Однако это не помешало его планам: мужчина планировал заработать на продаже сильнодействующего наркотического вещества.

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