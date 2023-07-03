В Перми начался монтаж стеклянных фасадов нового здания художественной галереи

Фото: Министерство строительство Пермского края / Telegram

Строители начали монтаж стеклянных фасадов нового здания Пермской художественной галереи. Установка витражей займет около 1,5 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства строительства.

Отмечается, что вес одного цельного витража составляет почти 1,5 тонны, а его высота – 6 метров. Всего рабочим предстоит установить 1512 стекол разных размеров. Вместе со стеклянными витражами зеленого оттенка для отделки фасада используют медные листы. Их поставка ожидается в ближайшее время.

Напомним, строительство новой галереи в Перми началось весной 2021 года. Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров разместится на территории Завода Шпагина. Наряду с экспозиционными залами в новом помещении появится библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Завершить возведение объекта планируется в четвертом квартале 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер