В Перми ушел из пансионата и пропал 80-летний мужчина

Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск / ВКонтакте

В Перми волонтеры разыскивают пропавшего 80-летнего Виктора Шлыкова. Как сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск», 2 июля в период с 15.00 до 15.30 пенсионер ушел из пансионата по улице Ласьвинской, 100 в Кировском районе города и исчез. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пожилого человека: рост около 164 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые мутные. Был одет в темно-зеленую рубашку, серые штаны и черные домашние тапки. Сообщается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят помочь в поисках пропавшего человека. Всех, кто видео пожилого мужчину или знает, где он находится, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 922 34567 02 или 102.

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