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НовостиОбщество3 июля 2023 4:06

Заместители главы администрации Перми продолжают работу в мэрии

Они останутся до утверждения нового градоначальника
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действующие заместители главы администрации Перми продолжат работать до завершения конкурса по отбору нового мэра города. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как пояснили изданию в пресс-службе пермской мэрии, до утверждения нового главы краевой столицы каких-либо кадровых изменений среди заместителей не планируется.

Напомним, в конце июня Алексей Дёмкин досрочно покинул администрацию Перми в связи с переходом на работу в краевое правительство. Там он занял должность вице-премьера. На новом посту он будет курировать министерство территориального развития и министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также осуществлять взаимодействие с депутатами Заксобрания. Сейчас временно исполняющей обязанности главы города назначена Ольга Андрианова.

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