На этой неделе в Пермском крае ожидается жара до +32 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рабочая неделя в Пермском крае окажется по-летнему жаркой. По данным проекта «Метеоролог и я», в понедельник, 3 июля, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможна гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Во вторник и среду характер погоды на территории Прикамья существенно не изменится, но станет жарче. Днем столбики термометров могут достигнуть отметки +26...+31 градус.

В четверг, 6 июля, в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит около +12…+17, а днем повысится до +26...+31.

В пятницу, 7 июля, на севере Пермского края вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы. В дневные часы воздух прогреется до +27...+32 градусов. Ветер западный 2-7 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

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