В Прикамье пропал 70-летний пенсионер, который ушел в лес с корзинкой

Фото: поисковый отряд "Регион59".

Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о том, что под Лысьвой пропал 70-летний местный житель. Утром в субботу, 1 июля, Валерий Чермянин ушел с плетеной корзинкой в лес. В последний раз его видели в лесополосе между коллективными садами № 3 и № 6, предположительно, он направлялся в сторону Лысьвы.

Волонтеры предупредили, что у пенсионера могут быть проблемы со здоровьем.

Пропавший невысокого роста – 164 сантиметра, у него русые волосы, борода и усы с сединой.

Он был одет в темно-синюю спецовку с красными полосами и темные штаны. На голове – вязаная шапка в красно-зелено-коричневую полоску, на ногах сапоги болотного цвета.

Всех, кому что0либо известно о пропавшем, просят позвонить по телефонам:

02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-902-790-44-79 - Сергей.