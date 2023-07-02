В городке ракетчиков в Прикамье увековечили память погибших в СВО земляков

Фото: страница ВК Дмитрия Махонина.

Артем Миков, Сергей Чечкин, Кирилл Рогожников – стенды с их фотографиями появились на Аллее Славы в ЗАТО Звездный. В городке ракетчиков увековечили память земляков, погибших в СВО.

Также на здании школы, где они учились, установили мемориальную доску, а на домах, где они жили, повесили памятные таблички.

- Это правильная инициатива, - написал на своей странице в соцсети губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Жители Пермского края, особенно наша молодежь, должны видеть примеры патриотизма, больше знать о своих земляках, вставших на защиту Родины.

Глава региона также напомнил, что и в других территориях края увековечивают память погибших героев.

- Появляются «Парты героев», уголки памяти, устанавливаются мемориальные доски, создаются аллеи памяти, - отметил Дмитрий Махонин.

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