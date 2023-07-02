Погода в Прикамье весной и летом-2023 стала самой засушливой за 140 лет

Антирекордом июня-2023 в Прикамье стал также град размером с куриное яйцо. Фото: соцсети.

Пермские метеорологи отмечают, что весна и начало лета были в этом году аномальными. Погода в этот период стала самой засушливой за последние 140 лет.

- В июне сохранялся сильный дефицит осадков на всей территории края, - сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. - Особенно сухо было на юго-западе. С начала апреля здесь выпало менее 20 миллиметров осадков, то есть менее 15 процентов от нормы, что делает нынешнюю засуху одной из сильнейших в истории наблюдений.

Также в июне в Перми погода побила сразу два рекорда холода: 12 июня ночью было +0,8 градуса, а 23 июня – всего +4 градуса. В Прикамье 12 и 13 июня на ряде метеостанций были зафиксированы заморозки до -1,5 градусов.

Кроме того, в начале лета в селе Асово Березовского района и пос. Кын Лысьвенского района выпал рекордно крупный град - до 6 сантиметров в диаметре. Были повреждены теплицы, стекла автомобилей, пробиты насквозь крыши домов и хозяйственных построек.

- Это был самый крупный град в Пермском крае за последние 15 лет, - объяснили пермские метеорологи.