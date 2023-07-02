В мэрии Перми напомнили, что сегодня вечером перекроют в центре города движение

Фото: краевое правительство.

Сегодня вечером, 2 июля, в краевом центре начнутся празднования в связи с годовщиной присвоения Перми звания «Город трудовой доблести».

В горадминистрации напомнили, что в связи с этим в центре города перекроют движение.

- С 17.30 до 23.00 движение всех видов транспорта, кроме трамваев, будет приостановлено на улице Ленина от Попова до Крисанова и на улице Борчанинова от Пермской до Петропавловской. С 20.00 до 21.30 здесь не будут ходить и трамваи, - сообщили в мэрии.

Закроют для движения – с 17.30 до 18.10 и улицу Монастырскую от площади Трёх столетий до дома № 3/1. А если будет много пешеходов, - то и до улицы Горького.

После праздничных мероприятий обещают запустить дополнительные рейсы автобусов и трамваев из центра Перми.

Напомним: в 18.00 на сцене перед Театром-Театром начнется выступление Пермского губернского оркестра, а в 19.00 выступит победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков.

В 20.00 пермяки смогут вживую послушать песни популярной группы «Любэ». Вход свободный.

В 17:40 начнется торжественное возложение цветов и венков к стеле «Город трудовой доблести», установленной на Площади трех столетий.

На набережной Камы в 18:00 выступит репер Pharaoh, а в амфитеатре будет проходить чемпионат России по баскетболу 3х3.

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