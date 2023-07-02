В Прикамье внук избавился от бабушки, забив ее до смерти

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае будут судить 32-летнего жителя города Чусовой. Он жил в одной квартире вместе со своей 87-летней бабушкой и регулярно избивал престарелую женщину.

В марте этого года произошло непоправимое.

- Он бил свою бабушку ногами и руками, - рассказали следователи СУ СКР по Пермскому краю.

Затем внук на время оставил свою жертву, чтобы выпить. Но после вернулся и добил ее.

- Престарелая женщина скончалась на месте.

Теперь внука будут судить сразу по двум статьям – об убийстве и о нанесении вреда здоровью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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