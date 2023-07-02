Погибшего гранатометчика из Прикамья наградили Орденом мужества посмертно

Фото: страница ВК Сергея Белова.

В Чусовом простились с Эдуардом Швалевым, который погиб в зоне СВО.

Глава города Сергей Белов высказал в соцсети слова соболезнования.

Эдуард Валерьевич погиб 15 июня, ему было 47 лет. В октябре прошлого года он ушел добровольцем на специальную военную операцию в отряд «Барс». Затем заключил контракт и служил гранатометчиком в штурмовом отряде 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии.

За проявленный героизм его посмертно наградили Орденом мужества.

- Это огромная боль утраты, - написал Сергей Белов. - Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Память о нем навсегда сохраним в наших сердцах.

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