Коммунальщики рассказали, в каких домах в Перми пропадет вода на следующей неделе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамья» рассказали, в каких домах в Перми на следующей неделе отключат воду в связи с ремонтом водоводов и теплосетей.

Во вторник, 4 июля, с 09.00 до 15.00 воды не будет в домах по улице Дениса Давыдова, 20, 22, 18, 23, 25, 25А, 27, 27А.

В четверг, 6 июля, с 13.00 до 14.00 воду отключат на улице Ивановской, 13, 13а, 15, 17, 18, 19, 32а.

На сутки с субботы на воскресенье с 8 июля - с 10.00 до 10.00 7 июля – не будет воды в домах по следующим адресам:

- Запорожская,1,1а,1/1;

- Холмогорская, 4Б, 4В, 4Г, 2Е, 2З.

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