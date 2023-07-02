Пермские метеорологи рассказали, какой будет погода в воскресенье и на следующей неделе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воскресный день встретил жителей Прикамья пасмурной погодой. Ночью местами прошли дожди, а в отдельных районах прогремели грозы.

Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в воскресенье, 2 июля, дожди охватят меньшую территорию края, но гроз будет больше. Воздух в Перми днем прогреется до +23 градусов, по краю – до +20…+25.

Следующая неделя также может начаться с кратковременных дождей и гроз. В Перми ожидается +24…+26, по краю - +22…+27 градусов.

Примерно такая же погода сохранится до конца недели, но вероятность осадков снизится.

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