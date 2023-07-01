В Перми строительство многофункционального центра у эспланады подорожало

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Внесены изменения в проект многофункционального комплекса с гостиницей, который появится на участке, ограниченном улицами Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Вопрос обсуждался 30 июня на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Свое решение озвучила ГК «Проспект», реализующая проект.

После завершения строительства комплекс будет состоять из пяти частей: трех очередей торгового центра «iMALL Эспланада», пятизвездочного отеля Radisson и конгресс-холла.

Изменились как стоимость работ, так и сроки сдачи объекта. Теперь срок окончания строительства перенесен с 2025 на 2027 год. Расходы увеличатся с 13 млрд рублей до 14,9.

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