В ходе СВО погибли два бойца из Пермского края

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины при выполнении боевых задач погибли два жителя Верещагинского городского округа. Об этом сообщили в местной администарции.

Один из бойцов — Машьянов Владимир Валерьевич. Ему было 32 года. Также в возрасте 47 лет погиб Павловских Алексей Сергеевич.

«Наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Обстоятельства гибели не сообщаются.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65