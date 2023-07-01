В ходе СВО погибли два бойца из Пермского края

Фото: администрация Верещагинского городского округа
В ходе спецоперации на территории Украины при выполнении боевых задач погибли два жителя Верещагинского городского округа. Об этом сообщили в местной администарции.
Один из бойцов — Машьянов Владимир Валерьевич. Ему было 32 года. Также в возрасте 47 лет погиб Павловских Алексей Сергеевич.
«Наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Обстоятельства гибели не сообщаются.
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