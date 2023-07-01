Пермяка осудят за совершенное 20 лет назад убийство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 39-летнего местного жителя накажут за убийство. Он совершил его почти 20 лет назад, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Все произошло еще 28 сентября 2003 года. Возле одного из кафе в Кировском районе возник конфликт между группой друзей и ранее незнакомым им 19-летним парнем. Ссора переросла в драку.

Парня повалили на землю, начали жестоко избивать руками, ногами, палками и другими предметами. Удары приходились по голове и телу. С тяжелыми травмами пострадавшего увезли в больницу, где он и скончался.

Убийцы еще много лет назад были приговорены к различным срокам. Но один из них скрывался от следствия и долгое время находился в розыске. В сентябре прошлого год его задержали в Екатеринбурге и заключили под стражу. Теперь мужчину ждет суд.

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