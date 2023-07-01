В Перми рабочие случайно нашли старинное надгробие с именем княза

Фото: Рифей

На шоссе Космонавтов рабочие выкапывали траншею для трубы водоотведения. На глубине около двух метров они случайно нашли большую чугунную плиту. Она была тяжелей, и вытаскивать ее было трудно.

На плите был выгравирован текст. Рабочие не смогли его разобрать, но отчетливо увидели дату — 1791 год.

Как рассказывает «Рифей», к месту раскопок выехали сотрудники «Камской археологической экспедиции». Оказалось, что чугунная плита является частью старинного склепа. Ученые заметили в траншее еще могилы. Они считают, что это некрополь верхнемуллинского поселения.

Фото: Рифей

Археологи также смогли расшифровать текст на плите. И вот, что там написано: «В сем месте упокоено тело новопреставленного раба божьего, слуги его сиятельства князя Бориса Григорьевича Шаховского: Николая Михайлова — сына Воротникова».

Сейчас надгробие вывезли. Археологи говорят, что рабочие сделали историческое открытие. Теперь место находки будут изучать, а территория может стать объектом культурного наследия.

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