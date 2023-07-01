В Прикамье обрушился жилой дом, который хотели расселить в 2025 году

Фото: прокуратура Пермского края

В соцсетях появились фотографии после обрушения аварийного жилого дома в Верещагино. Прокуратура начала проверку.

Двухэтажный дом по улице Карла Маркса обрушился вечером 30 июня около 20:15. Рухнул угол здания 1952 года постройки. Аварийным его признали еще в 2018 году, а расселить планировали в 2025.

Фото: прокуратура Пермского края

В прокуратуре Пермского края рассказали, что в разрушенной части дома жили пять семей — всего семь человек. К счастью, никто не пострадал.

Теперь четырем семьям предоставили муниципальное жилье. Еще одна семья переселилась к родственникам.

«Будет проверено исполнение администрацией и УК жилищного законодательства, а также соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание. В случае нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

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