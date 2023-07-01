В Прикамье в июле придет жара до +35 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ поделились долгосрочным прогнозом на июль. Месяц ожидается теплее нормы на 2 градуса.

Июль этого года, вероятно, будет теплее, чем в прошлом году. Тогда средняя температура воздуха составила +20,1 градуса. В этом году начало и середина месяца могут стать очень жаркими. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Затем жара спадет. Температура будет выше нормы лишь на 1 градус.

Количество осадков ожидается в пределах нормы. Однако этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать засуху, которая продолжается с начала апреля. Особенно это касается южной части региона.

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