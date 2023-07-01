Министр культуры Пермского края ищет заместителя через соцсети

Фото: Минкульт Пермского края

Министр культуры Пермского края Алла Платонова в своих соцсетях объявила о поиске заместителя. Ему предстоит взять на себя управление финансово-экономическим блоком, орготделом и отделом профессионального искусства.

Алла Платонова обозначила требования для кандидатов на пост замминистра. Важно наличие высшего образования в сфере управления: юридическое, экономическое или менеджмент. Приветствуется опыт работы в отрасли и госслужбе, обязателен опыт руководства людьми.

«Эта должность требует понимания процессов бюджетирования, управления учреждениями и командами, важно иметь навыки организации мероприятий и знать сферу профессионального искусства и культуры Пермского края», — отметила министр. Резюме можно направлять на почту priem@mk.permkrai.ru.

Напомним, что Алла Платонова была назначена и.о. министра культуры Пермского края 21 февраля 2022 года. С 27 мая она официально возглавила министерство.

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