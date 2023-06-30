Второго поджигателя военкомата в Перми осудили на 10 лет колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 30 июня, Центральный военный окружной суд Екатеринбурга вынес приговор пермяку Алексею Гашеву, которого обвиняли в терроризме и госизмене. Портал «ПроПермь» со ссылкой на гособвинителя Максима Шадрина сообщает, что поджигателя военкомата приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Причем первые три года он проведет в тюрьме. Кроме этого после освобождения из колонии ему назначено полтора года ограничения свободы.

Напомним, ранним утром 24 июня 2022 года Алексей Гашев и Михаил Соколов забросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми. После совершенного преступления Гашев и Соколов сначала покинули Пермский край, впоследствии возвращались в Пермь и по пути были задержаны.

Михаила Соколова ранее осудили также за терроризм и госизмену. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как отмечает портал, оба пермяка признали свою вину.

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