Гидравлические испытания теплосетей «Т Плюс» начинаются в микрорайонах Гайва и Кислотные дачи

Фото: «Т Плюс»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» проводят очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей в городе Перми. С 03 июля специалисты приступают к проверке теплосетей на прочность и плотность в микрорайонах Гайва, Кислотные дачи, Закамск, и др. Всего будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома пермяков и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 03.07-07.07

ул. Кировоградская, 51, 53, 54, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 71/1, 75, 110, 112;

ул. Магистральная, 88, 89, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104а;

ул. Маршала Рыбалко, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 97а, 97б, 99в, 105в, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119;

ул. Сысольская, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 9, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17;

ул. Ямпольская, 16;

ул. Астраханская, 4, 6, 8;

ул. Закамская, 35, 37, 37а, 37б, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41а, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58;

ул. Адмирала Нахимова, 14а, 18, 18а, 20;

ул. А. Невского, 37;

ул. Оборонщиков, 3, 4, 5, 7, 8;

ул. И. Шишкина, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Л. Липатова, 3.

Гидравлические испытания: 03.07-16.07

переулок 1-й Дубровский, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

переулок 2-й Дубровский, 6, 8;

ул. Барнаульская, 3, 3а, 4, 7, 9, 9а, 10, 20;

ул. Бирская, 3, 4;

ул. В. Васнецова, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Академика Вильямса, 1, 2а, 2б, 4, 5, 6, 8, 8а, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 21а, 23, 24, 25, 27, 35, 37а, 37б, 39, 39б, 40, 41, 41а, 45, 47, 49, 49а, 51а, 51б, 53а, 53б, 61, 67, 69, 73, 75, 77;

ул. Воркутинская, 78, 80а, 82, 84, 88;

ул. Гайвинская, 4, 6, 8, 16, 28, 30, 30а, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 82, 99, 105;

ул. Г. Графтио, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Гремячий лог, 1;

ул. Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

ул. Звенигородская, 2, 3, 10, 11;

ул. Кабельщиков, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21а, 23, 83, 85, 87, 89, 89а, 93, 95, 95а, 99, 101;

ул. Д. Карбышева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47а, 47б, 48, 49а, 50, 52, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 78а, 78/1, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88;

ул. Коспашская, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17;

ул. Лобвинская, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 33, 42, 42а;

ул. Луговского, 3, 132, 132а, 134, 136, 140;

ул. Мелитопольская, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 24, 26, 28;

ул. Никитина, 18, 18б, 22;

ул. Ново-Гайвинская, 82;

ул. Д. Писарева, 1, 1а, 2а, 7, 11, 13, 25, 25б, 27а, 28, 29в, 29б, 30, 31а, 32, 33, 34, 35, 45, 49, 53, 55, 56б, 56г, 59;

ул. Пулковская, 5, 7, 9, 11;

ул. И. Репина, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 63, 65, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69, 70, 70а, 71, 73, 75, 76а, 103 к. 3, 104, 115, 120;

ул. Севанская, 2;

ул. Маршала Толбухина, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 6, 9, 10а, 11, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 23, 33, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Янаульская, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38;

ул. Усадебная, 2, 4, 6, 55.

Гидравлические испытания: 03.07-17.07

ул. Промышленная, 63/1, 65;

ул. 2-я Теплопроводная, 4, 10;

ул. 2-я Пограничная, 11;

ул. А. Бушмакина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19б, 19и, 20, 22, 25, 27, 94, 96;

ул. Генерала Доватора, 30, 30а, 34, 36, 38, 40, 42;

ул. Колвинская, 10, 18, 20, 22, 23, 26;

ул. Можайская, 3, 6, 9, 11, 18, 20, 24;

ул. Молдавская, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;

ул. Ракитная, 11, 13, 16, 17;

ул. Ольховская, 2, 4, 6, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38;

переулок Талицкий, 4, 6, 10;

ул. Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27, 27а;

ул. Генерала Черняховского, 21, 25, 27, 29, 30, 35, 45, 45а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;

ул. Щитовая, 5, 7, 9, 11;

ул. Академика Веденеева, 100;

ул. Суперфосфатная, 6, 8, 20;

ул. 4-я Запрудская, 29, 31;

ул. Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 58, 66, 68;

ул. И. Колыбалова; 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 44;

ул. Лядовская, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123;

ул. Сочинская, 4.

Гидравлические испытания: 04.07-17.07

ул. Н. Краснова, 10, 14, 16а, 18;

ул. А. Пушкина, 26, 28, 28а, 42, 44, 44а, 50, 64;

ул. Малая Ямская, 2, 2а, 5а, 9, 9а, 10;

ул. Газеты "Звезда", 38б;

ул. Сибирская, 24, 26, 30, 30а, 32, 35а, 35д, 37, 44а, 47, 47а, 49;

ул. 25-го Октября, 37, 38, 38а, 40а, 42, 43, 45, 47;

ул. Революции, 21, 21а, 21б, 21в;

ул. М. Горького, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1;

ул. Малышева, 3;

ул. Н. Островского, 49, 51, 53, 55.

Гидравлические испытания: 05.07-18.07

шоссе Космонавтов, 47, 48;

ул. Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. А. Мильчакова, 3, 5, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 32, 34, 37;

ул. Полевая, 2, 5, 7, 10;

ул. И. Крылова, 15, 15а, 17, 34, 36;

ул. Вильвенская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Связистов, 4, 5;

ул. Г. Овчинникова, 2, 5, 7, 8;

ул. Горняков, 5а, 6, 7;

ул. Н. Гастелло, 5, 7, 10;

ул. Д. Левченко, 11, 13, 17, 21;

ул. Луньевская, 5,

переулок Бершетский, 6;

ул. Г. Котовского, 2а, 4.

Гидравлические испытания: 06.07-19.07

ул. А. Луначарского, 62б, 66, 75;

ул. Газеты «Звезда», 27, 30, 31а, 31б;

ул. Екатерининская, 67, 69, 71, 75;

проспект Комсомольский, 29, 34б, 34а, 36, 40;

ул. В. Куйбышева, 36, 38, 46;

ул. А. Пушкина, 21, 23, 25, 27, 29, 71, 83, 85.