Пятница, 30 июня, стала самым теплым днем месяца в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пятница, 30 июня, в Перми стала самым теплым за весь месяц – максимальная температура воздуха в Перми достигла +27,2 градуса. Об этом в своем телеграм-канале "Опасные природные явления Пермского края" рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

- По югу края в Чайковском было +29,5 градусов. На севере края под влиянием облачной системы теплого фронта было прохладно, не выше +20 градусов, и отмечались дожди (7 мм в Гайнах, 4 мм в Кочево), - заключил Андрей Шихов.

А уже завтра, 1 июля, в Кунгуре, Лысьве и Перми температура может превысить отметку в +30 градусов. Подробный прогноз на июль читайте в нашем материале.

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