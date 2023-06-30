Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 15:53

30-летний пермяк уплыл по Каме на лодке и пропал

У Дмитрия Денисова ест ьособые приметы
Виктор Правдин
Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/Меркушев Борис

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/Меркушев Борис

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявил в розыск 30-летнего Дмитрия Денисова. Утром 26 июня молодой человек уплыл на лодке на правый берег Камы напротив села Нижние Муллы и исчез.

Приметы

Рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в серую спортивную кофту, спортивные штаны, черные кроссовки.

Особые приметы

На руках ожоги от сварки.

— Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой! — обращаются к пермякам волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшую в Кирове 25-летнюю студентку из Пермского края нашли в больнице

Ее искали с 20 июня (Подробнее...)