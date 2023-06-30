Дмитрий Махонин проинспектировал новый корпус больницы в Полазне

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В пятницу, 30 июня, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин приехал с проверкой в новый корпус больницы в поселке Полазне Добрянского округа. В четырехэтажном корпусе площадью почти в 10 тысяч квадратных метров разместились взрослая и детская поликлиники с дневным и круглосуточным стационарами, женская консультация с отделением патологии беременности, хирургическое отделение с оперблоком и палатой интенсивной терапии. Одновременно корпус может обслуживать более 200 человек.

Министр здравоохранения Анастасия Крутень отметила, что в новом медучреждении будет комфортно не только пациентам, но и медперсоналу.

«Ранее было пять разрозненных корпусов, все они были морально устаревшими. Новый корпус вмещает в себя все необходимые отделения, что удобно для жителей. Кроме того, отмечу, что больница укомплектована всем необходимым диагностическим оборудованием: есть маммограф, рентген, УЗИ, эндоскопическая стойка и многое другое. Рассчитываем, что пациенты останутся довольны такому обновлению», – подчеркнула министр.

На сегодняшний день медучреждение укомплектовано врачами на 80%. Это достаточно высокий показатель. Кроме этого больница участвует в программах по подготовке и привлечению квалифицированных кадров. Стоит отметить, что специально для комплекса построили собственную газовую котельную, которая обеспечивает медучреждение теплом и горячей водой. В здании есть лифты и уличные подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в больнице имеется транспорт для выездов к пациентам на дом.

Свои отзывы о новом корпусе больницы уже успели оставить первые пациенты, мама с дочкой, Ольга и Валерия Ермаковы.

«В сравнении с тем, что было, и что стало – земля и небо. Здесь все новое, современное и комфортное. Спасибо большое за новую больницу», – поблагодарила жительница Полазны.

Строительством нового корпуса дело не закончилось, сейчас идет подготовка ко второму этапу благоустройства территории – демонтаж старых корпусов и создание уютной, комфортной среды вокруг больницы. По итогам выезда Дмитрий Махонин отметил, что сейчас самое главное – оценка проделанной работы пациентами и медработниками.

«Пообщался с местными жителями, врачами – все очень довольны, и это самый главный результат нашей работы. Помню, что еще лет 10 назад начали говорить о новой больнице в Полазне, и сегодня мы завершаем эту историю. Стройка шла в графике, ритмично. Также отмечу, что в этом году мы сдаем сразу ряд объектов здравоохранения. Впереди у нас поликлиника в с. Сиве, в Чердыни и медучреждение в Ленинском районе Перми. Рассчитываем, что все эти объекты будут завершены в этом году», – подчеркнул глава региона.

Строительство нового корпуса велось благодаря краевой поддержке и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющейся частью нацпроекта «Здравоохранение». К медучреждению будет прикреплено более 16 тыс. человек, в том числе более 3,5 тыс. детей.