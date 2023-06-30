В Пермском крае платное посещение природных парков введут с 7 июля

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края / ВКонтакте

Плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Пермском крае вводится с 7 июля текущего года. Стоимость посещения составит 100 рублей с одного человека за три дня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Прикамья.

Платным станет посещение природного парка «Пермский» - участки Вишерский, Чусовской и Усвинский, а также охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов) камень».

Каждому туристу нужно будет иметь соответствующее разрешение на посещение природных парков. Его можно оформить дистанционно в электронном виде при оплате через сайт Паркпермский.рф или получить лично в краевой Дирекции особо охраняемых территорий.

Плата не будет взиматься при предъявлении подтверждающих документов нескольких категорий граждан: ветераны боевых действий, участники спецоперации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, дети дошкольного и школьного возраста, дети-сироты, малоимущие семьи и пенсионеры и другие. Бесплатный вход также предусмотрен для волонтеров и участников экологических акций.

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