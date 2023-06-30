На пермской эспланаде 9 июля выступит группа Therr Maitz

Фото: Therr Maitz

В Перми 8 и 9 июля пройдет фестиваль «Город встреч». Об этом рассказали в проектном офисе «Пермь-300».

Мероприятие пройдет на эспланаде в квартале у краевого Законодательного собрания. Там будет работать маркет с участием брендов, практикующих ответственное потребление. Гости фестиваля смогут приобрести дизайнерские вещи, созданные из вторичных материалов. Также запланированы различные мастер-классы.

Кроме того, в оба фестивальных дня пройдут концерты. 8 июля выступит пермская группа elcapitan!, а 9 июля — хэдлайнер, группа Therr Maitz с программой LAB. Лаборатории музыки Антона Беляева. Артисты выйдут на сцену в 20:00. С ними сыграют Пермский симфонический оркестр «Тильда» и хор «Кама Cantabile» Пермского музыкального колледжа.

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