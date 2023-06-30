В Пермском крае водитель «КамАЗа» насмерть сбил дорожного рабочего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На трассе в Кудымкарском районе водитель КамАЗа насмерть сбил дорожного рабочего. Авария произошла днем 29 июня на автодороге А-153 Нытва-Кудымкар. Подробности происшествия рассказали в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, случай произошел во время выполнения ремонтных работ на участке трассы 98-107 км. Водитель автомобиля «КамАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту гибели рабочего при производстве дорожно-строительных работ следователи проводят процессуальную проверку. Также сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В частности, опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, и изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в пресс-службе ведомства.

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