Пермская компания построит логистический парк во Фролах за 1,6 млрд рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В селе Фролы Пермского края планируют построить логистический парк «Парма». Инициатором выступает компания ООО «Пермь Логистика». Объем инвестиций составит около 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает Business class.

Комплекс разместится на территории площадью более 20 га. Планируется возвести сухой и мультитемпературный склады, а также производственный блок и другие технические площадки. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию компания намерена в третьем квартале 2025 года.

Сегодня на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту был присвоен статус приоритетного.

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