Пермячка отсудила 75 тысяч рублей за перелом дочки, полученный в детсаду

Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из детских садов Индустриального района Перми маленькая девочка сломала руку во время прогулки. Ребенок упал, а воспитатель не заметила это, так как разговаривала с коллегой.

Подробнее о случившемся рассказали в Индустриальном рйонном суде. У девочки был чрезмыщелковый перелом плеча. Суд решил, что причиной случившегося стала невнимательность работников детсада. «Под виной образовательного учреждения понимается неосуществление должного надзора», — отметили в суде.

В результате девочке выплатили 50 тысяч рублей компенсации, а ее маме — 25 тысяч.

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