Лжесотрудник банка похитил у жительницы Прикамья 1,6 млн рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Лжесотрудник банка похитил у жительницы Пермского края 1,6 млн рублей. При этом мошенник действовал по уже давно известной схеме. Как рассказали в пресс-службе краевого МВД, неизвестный позвонил потерпевшей и представился сотрудником банка. Он сообщил ей, что кто-то пытается оформить кредит и срочно нужно перевести деньги на «безопасный» счет.

После этого злоумышленник убедил свою жертву взять онлайн-кредиты в разных банках. Затем женщина по указанию афериста сняла все наличные деньги и перевела на указанные им счета. В итоге пермячка лишилась 1,6 млн рублей.

В настоящее время полицейские проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Во избежание подобных случаев жителей Прикамья просят быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов. При поступлении звонков от якобы представителей банка или иных должностных лиц с сообщениями о сомнительных операциях по счету или карте необходимо прервать разговор. Для уточнения информации можно перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на оборотной стороне карты.

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