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НовостиОбщество30 июня 2023 9:47

МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Пермском крае 1 июля

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/c
Екатерина Оборина

Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС по Пермскому краю вновь предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, днем в субботу, 1 июля, местами на территории Прикамья ожидаются гроза и град. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

Во время непогоды пермякам рекомендуется быть внимательными и осторожными. Не находиться возле деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины возле них.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров и торможений.

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