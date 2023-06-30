МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Пермском крае 1 июля

Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС по Пермскому краю вновь предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, днем в субботу, 1 июля, местами на территории Прикамья ожидаются гроза и град. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

Во время непогоды пермякам рекомендуется быть внимательными и осторожными. Не находиться возле деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины возле них.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров и торможений.

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