В Пермском крае свыше 11 тысяч человек пострадали от укусов клещей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала сезона свыше 11 тысяч жителей Пермского края пострадали от укусов клещей. Среди них 2236 детей. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Чаще всего прикамцы «встречались» с клещами в Пермском, Краснокамском, Добрянском, Кунгурском и Чайковском округах, а также в Звездном. При этом в 5916 случаях присасывание клещей произошло на садовых участках, в 2900 – во время прогулки по лесу и в 2436 случаях – на придомовых территориях частного сектора.

По результатам лабораторных исследований оказалось, что 38,6% клещей, снятых с пострадавших, были заражены иксодовым боррелиозом (Болезнь Лайма), 1,2% - вирусным энцефалитом, 1,1% - гранулоцитарным анаплазмозом человека и 3% - моноцитарным эрлихиозом человека.

Жителям Прикамья напоминают, что во время отдыха на природе нужно одевать более закрытую одежду. И не забывайте пользоваться репеллентами. Если все-таки обнаружили на себе клеща, его необходимо снять и отнести на лабораторное исследование.

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