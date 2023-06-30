Молодого жителя Прикамья наказали за удар полицейского кулаком по лицу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Юсьвинском муниципальном округе 26-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В сентябре прошлого года молодого человека задержали пьяным в 23:50. В это время к нему для проверки и осуществления по решению суда административного надзора прибыл участковый уполномоченный полиции. Выражая свое несогласие, парень набросился на полицейского и ударил его кулаком по лицу.

Суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

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