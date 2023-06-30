В Пермском крае пропал 55-летний мужчина в джинсовых шортах

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Верещагино Пермского края почти неделю назад пропал 55-летний Андрей Филимонов. Утром в воскресенье, 25 июня, он ушел из дома по улице Крупской и не вернулся. С тех о его судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион59». Волонтеры объявили поиски.

Приметы мужчины: рост около 174 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые с сединой. В день исчезновения он был одет в синие джинсовые шорты с красными полосками, футболку и серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры.

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