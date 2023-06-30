В Перми перекрытие части улицы Уинской продлено до 5 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перекрытие движения транспорта по одному из направлений улицы Уинской в Перми продлено до 5 августа. Речь идет об участке, расположенном между улицами Юрша и Грибоедова. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Ограничение связано со строительством первого этапа новой дороги «Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной» (ТР-53). Объезд закрытого участка будет организован по прежней схеме. Возобновить движение планируется в 10.00 часов 5 августа.

Водителей просят быть более внимательными и осторожными, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер