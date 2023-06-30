В Перми 2 июля изменится движение общественного транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь 2 июля будет праздновать годовщину присвоения звания «Город трудовой доблести». В этот день запланировано много мероприятий. Также на эспланаде на площади у Театра-Театра выступит группа «Любэ».

В связи с этим изменится движение общественного транспорта. Об этом предупредили в дептрансе.

С 17:00 до 23:00 перекроют участок улицы Ленина между Попова и Крисанова. Автобусы №6, №10, №14, №15, №20, №35, №46, №49, №50, №53, №68, №7т, №10т и №300т поедут в объезд через Екатерининскую и Петропавловскую. Также маршрут №3к будет следовать до остановки «Улица Пушкина».

Кроме того, с 20:00 до 21:00 трамвай №5 будет ездить от остановки «Разгуляй» до «Станции Бахаревка» по улицам Максима Горького, Сибирской и Белинского. Трамвай №11 пустят по маршруту «Микрорайон Висим — Станция Пермь II».

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