В Перми на улице Чкалова автобусы едут по выделенным полосам в обе стороны

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми движение автобусов по выделенным полосам на переходе «Стахановская – Чкалова» осуществляется теперь в обе стороны. Сейчас приоритет предоставлен маршрутам, следующим в Индустриальный район. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

На данном участке дороги нанесена разметка, а также установлены дорожные знаки и комплексы видеофиксации нарушений. С 3 июля скорректируют расписание автобусного маршрута №27, следующего от площади Дружбы до микрорайона Нагорный. Ранее изменения также были внесены на маршруте №13 «Песьянка – Комсомольская площадь».

Отмечается, что благодаря выделенной полосе время проезда данного участка на автобусе сократится с 15 до 4 минут.

Напомним, что актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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