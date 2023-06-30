Сбер запустил первого в мире цифрового инфлюенсера банка

Фото: Сбер

Сбер первым среди банков представляет своего цифрового инфлюенсера—СберКота.

Он уже хорошо знаком большей части молодёжной аудитории банка, а скоро у него появится еще больше новых друзей, ведь СберКот получил голос, современный визуал, эмоциональный интеллект и готов выйти в новые цифровые каналы с разными по формату коммуникациями. Это стало возможно благодаря технологиям 3D-моделирования, которые сделали его более инновационным и современным.

До сегодняшнего дня СберКот больше был известен как наставник и финансовый помощник. На площадке «ВКонтакте» он учил своих подписчиков, как копить, тратить и пользоваться сложными финансовыми продуктами, делился мемами и дарил стикеры, чем завоевал симпатии у 14 млн пользователей.

Поклонники признаются ему в любви и берут автографы. Встретить его можно и на других площадках — СберКот появляется в радиоэфирах, роликах на YouTube и детских шоу на телевидении. Его подкасты слушают тысячи, а посты читают миллионы человек.

Сейчас он становится цифровым блоггером и бренд-лицом Сбера. В новой роли digital-амбассадораСберКоту поручена важная социальная миссия: обучать аудиторию финансовой грамотности и рассказывать об инновациях и технологиях, запускаемых Сбером, а также стать маскотом номер один на российском рынке, завоевать любовь не только самых юных клиентов, но и их родителей.

Технологии realtime позволят ему появляться на разных цифровых платформах, вести свой прежний блог в новом, более инновационном формате, а также сниматься в рекламе, участвовать в стримах, шоу и мероприятиях, стать партнёром в онлайн-игре, встретиться со своими поклонниками в метавселенной, пообщаться, сделать селфи, пройти квест и получить призы