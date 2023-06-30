Жителя Прикамья отправили в колонию за жестокое избиение матери

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском муниципальном округе 32-летнего местного жителя наказали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В феврале этого года в отдел полиции обратились из медучреждения, где проходила лечение 56-летняя женщина. У нее был закрытый перелом хирургической шейки левого плеча.

Оказалось, что женщину жестоко избил родной сын. Между ними роизошел конфликт. Будучи пьяным, сын набросился на мать и начал бить ее ногами.

В результате мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии особого режима.

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