МВД объявило в розыск акционера «Мотовилихинских заводов»

Фото: Мотовилихинские заводы

Директор ООО «Метатрон» Юрий Медведюк, которому принадлежит 10% акций ПАО «Мотовилихинские заводы», объявлен правоохранительными органами в розыск. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным источников издания, сам Юрий Медведюк в настоящее время находится за пределами страны.

В начале июня главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении Юрия Медведюка. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, акционер вместе с другими лицами совершил действия, которые привели к невозможности технического перевооружения и модернизации предприятия.

Напомним, что «Мотовилихинские заводы» были признаны банкротом в 2018 году. Сейчас предприятие продолжает производство реактивных систем залпового огня, систем ствольной артиллерии, металлургической продукции и изделий для нефтегазовой промышленности.

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