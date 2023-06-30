Новое здание Пермской художественной галереи сдадут в начале 2024 года

Фото: permkrai.ru

В Перми строительство нового здания художественной галереи планируют завершить в I квартале следующего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инженера по надзору за строительством объекта Игоря Наумова.

Отмечается, что сооружение конструктивных элементов здания галереи практически завершено. Сейчас выполняются отделочные работы.

Строительство нового здания галереи по улице Советской, 1 на территории завода им. Шпагина началось в 2021 году. В здании шесть этажей, один из которых подземный. Его общая площадь составит 21,6 тысячи квадратных метров. Это в семь раз больше, чем было в Спасо-Преображенском соборе.

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